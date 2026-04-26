Jeune Afrique: в Мали убит министр обороны Садио Камара

25 апреля канал France 24 сообщал об атаках «террористических группировок» на военные объекты в столице и внутри страны. Выстрелы были слышны в районе международного аэропорта Бамако, в городах Гао на севере и Севаре в центре Мали, а также в Кати, где расположена резиденция военного правителя генерала Ассими Гоиты. Военные тогда заверили, что уже взяли ситуацию под контроль.