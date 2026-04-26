Jeune Afrique: в Мали убит министр обороны Садио Камара

Ведомости

В Мали убит министр обороны Садио Камара, пишет Jeune Afrique со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным источников, Камара был убит во время атаки на свой дом в Кати 25 апреля. Нападение было совершено, предположительно, с помощью заминированного автомобиля, управляемого смертником. Взрыв полностью уничтожил резиденцию министра.

Информацию о смерти Камары подтверждает Le Figaro. По данным издания, Камара и часть его семьи были убиты после боев между правительственными войсками и джихадистами в столице страны Бамако.

Камара был убит в результате скоординированных нападений на военные объекты по всей стране, сообщили источники Al Jazeera. Камара был ключевой фигурой в военном правительстве, захватившем власть после двух переворотов подряд в 2020 и 2021 гг. Кати – хорошо укрепленный военный городок примерно в 15 км к северо-западу от столицы страны Бамако – считается одним из самых безопасных мест в стране.

25 апреля канал France 24 сообщал об атаках «террористических группировок» на военные объекты в столице и внутри страны. Выстрелы были слышны в районе международного аэропорта Бамако, в городах Гао на севере и Севаре в центре Мали, а также в Кати, где расположена резиденция военного правителя генерала Ассими Гоиты. Военные тогда заверили, что уже взяли ситуацию под контроль.

