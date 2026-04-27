Аракчи поблагодарил Россию за поддержку на встрече с Путиным
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил благодарность России и президенту Владимиру Путину за поддержку республики во время встречи в Санкт-Петербурге.
«Всем доказано, что у Ирана есть такие друзья и союзники, как Российская Федерация, которые именно в трудную минуту стоят рядом с Ираном. Мы благодарны вам за прочные и сильные позиции в поддержку Исламской Республики», – заявил Аракчи (цитата по «РИА Новости»).
Путин встретился с Аракчи в Санкт-Петербурге 27 апреля. Во встрече со стороны РФ приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков. Вместе с Аракчи на встрече присутствовали замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади и посол в Москве Казем Джалали.
Путин подчеркнул, что Россия будет поддерживать Иран и делать все, что отвечает его интересам для того, чтобы мир в регионе наступил как можно быстрее. Президент также рассказал, что получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, и пожелал ему благополучия.
16 апреля Джалали также поблагодарил Россию за гуманитарную помощь. Ранее посольство РФ в Тегеране сообщило, что в Иран доставлена новая гуманитарная помощь из России – 51 т подсолнечного масла и бытовой химии.