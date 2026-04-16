Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Посол Ирана поблагодарил Россию за гуманитарную помощь

Ведомости

Иранский посол в Москве Казем Джалали поблагодарил Россию за гуманитарную помощь. Об этом сообщили в МИД РФ.

Джалали также выразил благодарность за политико-дипломатическую и иную поддержку. «[Это] всецело отвечает содержанию и духу всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами», – говорится в сообщении.

13 апреля посольство РФ в Тегеране сообщило, что в Иран доставлена новая гуманитарная помощь из России – 51 т подсолнечного масла и бытовой химии. Гуманитарную помощь собирали и доставляли сотрудники благотворительного фонда «Нэфис» из Татарстана.

8 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что РФ оказывает поддержку его стране в ходе военного конфликта с США и Израилем. Он не уточнял, какие виды поддержки оказывает РФ, заявив, что Москва поддерживает Тегеран «по многим направлениям».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте