Посол Ирана поблагодарил Россию за гуманитарную помощь

8 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что РФ оказывает поддержку его стране в ходе военного конфликта с США и Израилем. Он не уточнял, какие виды поддержки оказывает РФ, заявив, что Москва поддерживает Тегеран «по многим направлениям».