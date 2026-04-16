Посол Ирана поблагодарил Россию за гуманитарную помощь
Иранский посол в Москве Казем Джалали поблагодарил Россию за гуманитарную помощь. Об этом сообщили в МИД РФ.
Джалали также выразил благодарность за политико-дипломатическую и иную поддержку. «[Это] всецело отвечает содержанию и духу всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами», – говорится в сообщении.
13 апреля посольство РФ в Тегеране сообщило, что в Иран доставлена новая гуманитарная помощь из России – 51 т подсолнечного масла и бытовой химии. Гуманитарную помощь собирали и доставляли сотрудники благотворительного фонда «Нэфис» из Татарстана.
8 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что РФ оказывает поддержку его стране в ходе военного конфликта с США и Израилем. Он не уточнял, какие виды поддержки оказывает РФ, заявив, что Москва поддерживает Тегеран «по многим направлениям».