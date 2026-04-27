Путин присвоил 14-й армии ВВС и ПВО почетное наименование «гвардейская»
Президент РФ Владимир Путин присвоил почетные наименования «гвардейские» 14-й армии ВВС и ПВО, а также 20-му полку радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.
Согласно документам, новые наименования присвоены за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество личного состава, проявленные при выполнении задач по защите Отечества.
10 марта сообщалось, что Путин поручил наградить «Золотой Звездой» Героя России 21-летнего военного, который 68 дней держал оборону, оставшись отрезанным от основных сил своего подразделения.