Патрушев заявил об очагах напряженности у Суэцкого канала

Сообщалось, что 3 марта газовоз «Арктик-Метагаз», следовавший из Мурманска в Китай, был атакован у берегов Мальты. В нападении участвовали беспилотники и безэкипажные катера с взрывными устройствами. На борту находились 30 членов экипажа из России, все они были спасены.