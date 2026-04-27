Патрушев заявил об очагах напряженности у Суэцкого канала
Очаги напряженности на морских подступах к Суэцкому каналу формируются при поддержке западных стран. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в ходе встречи в Каире.
«Яркий пример – атака украинских террористов на российский газовоз «Арктик-Метагаз», поставившая под угрозу не только жизни наших моряков, но и экологическую безопасность на Средиземном море», – сказал Патрушев (цитата по «РИА Новости»).
Сообщалось, что 3 марта газовоз «Арктик-Метагаз», следовавший из Мурманска в Китай, был атакован у берегов Мальты. В нападении участвовали беспилотники и безэкипажные катера с взрывными устройствами. На борту находились 30 членов экипажа из России, все они были спасены.
В Минтрансе РФ это нападение расценили, как «акт международного терроризма и морского пиратства». В ведомстве отмечали, что судно следовало с грузом, который был оформлен по всем международным правилам.
По факту инцидента СК РФ возбуждено уголовное дело о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ). 12 апреля сообщалось, что судно Национальной нефтяной корпорации Ливии отбуксировало танкер в международные воды. Отмечалось, что утечек и угрозы для экологии побережья не зафиксировано.