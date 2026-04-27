Белоусов посетил российскую военную базу в Киргизии

Ведомости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты Объединенной российской военной базы в Киргизии. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

База обеспечивает защиту суверенитета и безопасности России и Киргизии, следует из сообщения. В ее состав входит 999-я гвардейская авиационная база в городе Кант, которая является авиационным компонентом коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ.

Кроме того, Белоусов проверил организацию боевой подготовки личного состава, ознакомился с условиями размещения и быта военных и членов их семей, а также посетил Александро-Невский храм на территории базы.

База в Канте размещена в Киргизии с октября 2003 г. Она стала первым после распада Советского Союза российским военным объектом, созданным на территории иностранного государства.

В 2024 г. указом президента РФ авиабазе присвоено почетное наименование «гвардейская» за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество проявленные личным составом авиабазы в боевых действиях по защите Отечества.

