Белоусов посетил российскую военную базу в Киргизии
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты Объединенной российской военной базы в Киргизии. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
База обеспечивает защиту суверенитета и безопасности России и Киргизии, следует из сообщения. В ее состав входит 999-я гвардейская авиационная база в городе Кант, которая является авиационным компонентом коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ.
Кроме того, Белоусов проверил организацию боевой подготовки личного состава, ознакомился с условиями размещения и быта военных и членов их семей, а также посетил Александро-Невский храм на территории базы.
База в Канте размещена в Киргизии с октября 2003 г. Она стала первым после распада Советского Союза российским военным объектом, созданным на территории иностранного государства.
В 2024 г. указом президента РФ авиабазе присвоено почетное наименование «гвардейская» за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество проявленные личным составом авиабазы в боевых действиях по защите Отечества.