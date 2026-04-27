Четыре человека погибли при столкновении поездов в Индонезии

Четыре человека погибли в результате столкновения двух поездов недалеко от столицы Индонезии Джакарты. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что стоящий пригородный поезд был сзади протаранен другим составом, следовавшим по тому же пути. Окончательное число жертв уточняется, спасательные работы продолжаются – часть пассажиров остается заблокированной в вагонах.

Представитель государственной железнодорожной компании KAI Анне Пурба подтвердила гибель четырех человек и сообщила, что 38 пострадавших доставлены в больницы. Заместитель спикера парламента Индонезии Суфми Даско Ахмад не исключил роста числа погибших. По его словам, авария произошла примерно в 25 км от Джакарты.

Начальник полиции Джакарты Асеп Эди Сухери сообщил, что в вагонах остаются заблокированными шесть или семь человек.

Власти отмечают, что транспортная инфраструктура страны характеризуется высокой аварийностью, в том числе из-за износа и недостаточного обслуживания.

