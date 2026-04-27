Трамп отверг обвинения из манифеста стрелявшего на ужине в отеле Hilton
Президент США Дональд Трамп в интервью CBS News опроверг утверждения о том, что он является «насильником» и «педофилом». Так он прокомментировал манифест подозреваемого в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.
По словам Трампа, автор манифеста – «больной человек», а содержащиеся в тексте обвинения не имеют к нему отношения. «Я не насильник. Я никого не насиловал <...> Я не педофил», – заявил он.
Президент также раскритиковал телеведущую программы «60 минут» за цитирование документа в эфире. «Вы зачитываете этот бред какого-то больного человека. Вам должно быть стыдно», – сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что в манифесте подозреваемого содержались заявления о том, что «чиновники администрации – цели», а также о намерении «не позволять педофилу, насильнику и предателю» продолжать свои действия. Сам Трамп отметил, что не считает, что эти слова имеют к нему отношение.
26 апреля мужчина с дробовиком, пистолетом и несколькими ножами ворвался на контрольно-пропускной пункт Секретной службы в отеле Washington Hilton, ранив федерального сотрудника, вынудив Трампа и членов его кабинета покинуть бальный зал.
27 апреля FoxNews сообщал, что подозреваемому в стрельбе Коулу Аллену предъявлены три обвинения, включая покушение на убийство президента США.
После задержания Аллен признался правоохранителям, что хотел ликвидировать представителей администрации Трампа.