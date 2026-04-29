Трамп получил колокол с подводной лодки HMS Trump в подарок от Карла III
Король Великобритании Карл III вручил президенту США Дональду Трампу подарок в виде корабельного колокола, который находился на британской подводкой лодке HMS Trump, передает CNN.
«Я рад преподнести Вам в качестве личного подарка оригинальный колокол, который висел на рубке Вашего доблестного тезки. Пусть он станет свидетельством общей истории и блестящего будущего нашей страны», – сказал британский король.
По словам Карла III, Трампу нужно только позвонить, если ему когда-нибудь понадобится связаться с Великобританией.
HMS Trump – британская дизель-электрическая подводная лодка типа T, построенная компанией Vickers Armstrong в 1944 г. Она участвовала во Второй мировой войне на Тихом океане, действуя против японских судов у берегов Малайзии и в Яванском море, за что получила награду «Малайя 1945». После войны лодка была модернизирована и до 1969 г. служила в Австралии.
Во время выступления в конгрессе США Карл III подчеркнул, что «особые отношения» Великобритании с США важны, как и взаимодействие стран НАТО, защита Украины и борьба с климатическим кризисом. The Guardian отмечала, что слова монарха можно расценить как «завуалированную просьбу» к Трампу вернуться к традиционным европейским альянсам и восстановить роль Вашингтона как защитника либеральных ценностей.
27 апреля Карл III и королева Камилла прибыли в США с госвизитом. Британский монарх в том числе должен провести переговоры по вопросам двусторонних отношений. 28 апреля Daily Mail сообщила, что Трамп «легонько коснулся правой руки короля Карла», тем самым нарушив протокол и неписаное правило – никогда не инициировать физический контакт с членом королевской семьи.