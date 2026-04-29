Трамп получил колокол с подводной лодки HMS Trump в подарок от Карла III

HMS Trump – британская дизель-электрическая подводная лодка типа T, построенная компанией Vickers Armstrong в 1944 г. Она участвовала во Второй мировой войне на Тихом океане, действуя против японских судов у берегов Малайзии и в Яванском море, за что получила награду «Малайя 1945». После войны лодка была модернизирована и до 1969 г. служила в Австралии.