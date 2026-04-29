Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,915-0,59%RGSS0,193-1,23%OKEY38,96+1,43%IMOEX2 639,43-2,12%RTSI1 110,4-2,36%RGBI119,47+0,13%RGBITR779,02+0,16%
Главная / Политика /

На артиллерийском полигоне в Нидерландах произошел пожар

Крупный природный пожар вспыхнул на артиллерийском полигоне в провинции Гелдерланд в Нидерландах, сообщает NU.nl. Из-за сильного восточного ветра дым распространяется через Флеволанд в сторону Северной Голландии и охватывает значительную часть страны, уточняет издание.

По словам координатора по природным пожарам Нидерландского института общественной безопасности (NIPV) Эдвина Кока, пожар является «исключительно крупным», а его тушение может занять несколько дней с учетом погодных условий.

Пожарные службы повысили уровень реагирования до GRIP 2, чтобы не допустить распространения огня на зоны отдыха и социальные учреждения. На фоне засушливой погоды и сильного ветра риск дальнейшего распространения остается высоким.

Одновременно небольшие природные пожары зафиксированы и в других регионах страны – в Ораньевоуде (район Херенвена) и природном заповеднике Кайстоп под Тилбургом. Ранее возгорания также происходили в Хелдене (Лимбург) и Остерхауте (Северный Брабант). Масштаб пожара виден даже на спутниковых снимках, пишет NU.nl.

Причины возгорания пока не установлены. По данным военной полиции, пожар начался во время военных учений, но его связь с ними пока не подтверждена. Военнослужащие, находившиеся на месте, были эвакуированы.

19 апреля Reuters сообщал, что масштабный пожар в малайзийском штате Сабах уничтожил 1000 домов, пострадали свыше 9000 человек. Возгорание произошло в одной из водных деревень Сабаха, где расположены деревянные дома на сваях. В этом районе проживают «одни из самых бедных общин страны, включая множество лиц без гражданства и представителей коренных народов».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь