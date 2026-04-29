На артиллерийском полигоне в Нидерландах произошел пожар
Крупный природный пожар вспыхнул на артиллерийском полигоне в провинции Гелдерланд в Нидерландах, сообщает NU.nl. Из-за сильного восточного ветра дым распространяется через Флеволанд в сторону Северной Голландии и охватывает значительную часть страны, уточняет издание.
По словам координатора по природным пожарам Нидерландского института общественной безопасности (NIPV) Эдвина Кока, пожар является «исключительно крупным», а его тушение может занять несколько дней с учетом погодных условий.
Пожарные службы повысили уровень реагирования до GRIP 2, чтобы не допустить распространения огня на зоны отдыха и социальные учреждения. На фоне засушливой погоды и сильного ветра риск дальнейшего распространения остается высоким.
Одновременно небольшие природные пожары зафиксированы и в других регионах страны – в Ораньевоуде (район Херенвена) и природном заповеднике Кайстоп под Тилбургом. Ранее возгорания также происходили в Хелдене (Лимбург) и Остерхауте (Северный Брабант). Масштаб пожара виден даже на спутниковых снимках, пишет NU.nl.
Причины возгорания пока не установлены. По данным военной полиции, пожар начался во время военных учений, но его связь с ними пока не подтверждена. Военнослужащие, находившиеся на месте, были эвакуированы.
