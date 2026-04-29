Политика

Трамп: Украина уже потерпела военное поражение

Россия нанесла военное поражение Украине, заявил президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости», – отметил американский лидер (цитата по ТАСС).

При этом он выразил мнение, что конфликты на Украине и с Ираном могут завершиться примерно в одно и то же время. «Может быть, по схожему графику», – утверждает Трамп.

29 апреля президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Трамп призвал к скорейшему прекращению боев на Украине и заявил, что Вашингтон готов этому содействовать. По словам Ушакова, его представители продолжат диалог с Москвой и Киевом.

