Трамп: Украина уже потерпела военное поражение
Россия нанесла военное поражение Украине, заявил президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным.
«Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости», – отметил американский лидер (цитата по ТАСС).
При этом он выразил мнение, что конфликты на Украине и с Ираном могут завершиться примерно в одно и то же время. «Может быть, по схожему графику», – утверждает Трамп.
29 апреля президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Трамп призвал к скорейшему прекращению боев на Украине и заявил, что Вашингтон готов этому содействовать. По словам Ушакова, его представители продолжат диалог с Москвой и Киевом.