Политика

Путин обсудил с Кадыровым подготовку к выборам в Чечне

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в ходе которой обсуждалась подготовка к предстоящим выборам в регионе. Об этом сообщает Кремль на своем сайте.

Кадыров сообщил, что в республике «активно идет подготовка к выборам главы республики, депутатов Госдумы и парламента Чеченской Республики, а также к выборам в 16 муниципальных образованиях». По его словам, все организационные процессы проходят в штатном режиме.

Президент выразил надежду на поддержку действующего руководства со стороны жителей региона. «Скоро очередной выборный период. Надеюсь, что жители республики поддержат вас, под вашим руководством многое сделано», – сказал Путин.

В ходе встречи Кадыров также доложил о социально-экономической ситуации в регионе. По его словам, в 2024 г. Чечня заняла первое место в России по темпам роста валового регионального продукта – 122,6% при среднем по стране уровне 104,5%. Рост собственных доходов бюджета составил 122%, а уровень безработицы снизился до 3,1%.

Отдельное внимание было уделено участию региона в специальной военной операции. Кадыров сообщил, что «всего подготовлено и отправлено более 70 000 бойцов», более 12 000 из них награждены государственными наградами.

Путин поблагодарил руководство и жителей республики за вклад в проведение спецоперации.

Также обсуждались последствия недавних паводков в регионе. Кадыров сообщил, что благодаря принятым мерам удалось избежать жертв. Президент подчеркнул необходимость оказания помощи пострадавшим и призвал «подходить к оценкам не формально и помочь всем, кто нуждается».

Глава государства также обратил внимание на необходимость развития социальной инфраструктуры. В частности, он отметил важность увеличения доступности детских садов и школ, а также привлечения медицинских специалистов в регион.

8 апреля «Ведомости» писали, что председатель правительства Чечни Магомед Даудов и пять его заместителей, в том числе министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, подали документы для участия в праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Часть членов республиканского кабмина, включая премьера и вице-премьера Дудаева, также заявились на праймериз для участия в выборах в парламент Чечни (пройдут в единый день голосования 20 сентября).

