Путин обсудил с Кадыровым подготовку к выборам в Чечне

8 апреля «Ведомости» писали, что председатель правительства Чечни Магомед Даудов и пять его заместителей, в том числе министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, подали документы для участия в праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Часть членов республиканского кабмина, включая премьера и вице-премьера Дудаева, также заявились на праймериз для участия в выборах в парламент Чечни (пройдут в единый день голосования 20 сентября).