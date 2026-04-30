Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,94+0,26%CHMK3 945+1,02%MRKS0,472-1,05%IMOEX2 667,76+1,06%RTSI1 122,32+1,06%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,63+0,21%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

Медведев усомнился в эффективности посредничества США

Ведомости

Страна, начинающая конфликты и ворующая президентов, не может быть эффективным посредником, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые». Трансляция ведется на сайте мероприятия.

«Не существует патентованных посредников, хотя многие на эту роль претендуют. Вряд ли можно считать, что страна, которая ворует президентов и начинает конфликты, может выступать эффективным посредником во всех ситуациях», – сказал он.

Медведев подчеркнул, что вряд ли какая-либо страна может легко справиться с ролью посредника.

13 апреля зампредседателя Совбеза прокомментировал и раскритиковал морскую блокаду США против Ирана. «В то время как многие страны хотят разблокировки Ормузского пролива, Белый дом решил его блокировать. Блокировка – равно разблокировка? Оруэлловские злодеи возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, "война – это мир"», – сказал тогда он.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её