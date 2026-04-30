Медведев усомнился в эффективности посредничества США
Страна, начинающая конфликты и ворующая президентов, не может быть эффективным посредником, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые». Трансляция ведется на сайте мероприятия.
«Не существует патентованных посредников, хотя многие на эту роль претендуют. Вряд ли можно считать, что страна, которая ворует президентов и начинает конфликты, может выступать эффективным посредником во всех ситуациях», – сказал он.
Медведев подчеркнул, что вряд ли какая-либо страна может легко справиться с ролью посредника.
13 апреля зампредседателя Совбеза прокомментировал и раскритиковал морскую блокаду США против Ирана. «В то время как многие страны хотят разблокировки Ормузского пролива, Белый дом решил его блокировать. Блокировка – равно разблокировка? Оруэлловские злодеи возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, "война – это мир"», – сказал тогда он.