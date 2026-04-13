Медведев описал американскую блокаду Ормузского пролива цитатой Оруэлла

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь говорил, что свободная навигация в Ормузском проливе необходима, так как отвечает интересам всех стран. Дипломат подчеркнул, что решить основную проблему с судоходством в Ормузском проливе – войну вокруг Ирана – необходимо с помощью режима прекращения огня.