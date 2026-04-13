Медведев описал американскую блокаду Ормузского пролива цитатой Оруэлла
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления Вашингтона о начале блокады Ормузского пролива, процитировал антиутопию Джорджа Оруэлла «1984». Об этом он написал в соцсети X.
«В то время, как многие страны хотят разблокировки Ормузского пролива, Белый дом решил его блокировать. Блокировка – равно разблокировка? Оруэлловские злодеи возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, "война – это мир"», – написал он.
13 апреля американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон начинает блокаду Ормузского пролива. США будут останавливать все корабли, которые входят в порты Ирана и выходят из них.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь говорил, что свободная навигация в Ормузском проливе необходима, так как отвечает интересам всех стран. Дипломат подчеркнул, что решить основную проблему с судоходством в Ормузском проливе – войну вокруг Ирана – необходимо с помощью режима прекращения огня.