Кремль: Баку не рассматривается в качестве переговорной площадки по Украине

Азербайджан сейчас не рассматривается в качестве площадки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

«Об этом речь пока не идет», – сказал представитель Кремля.

25 апреля президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку заявил, что Киев готов провести трехсторонние переговоры с США и Россией на территории Азербайджана. Зеленский сообщил, что Киев ценит посредничество партнеров и готов провести трехсторонние переговоры на территории Азербайджана.

19 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину организовать переговоры с Украиной, в том числе на уровне лидеров. 9 апреля Зеленский допустил встречу с Путиным на территории США или на Ближнем Востоке.

Российско-украинские переговоры были возобновлены весной 2025 г. в Стамбуле. Было три раунда встреч – 16 мая, 2 июня и 23 июля. В ходе переговоров были достигнуты договоренности о нескольких масштабных обменах пленными и о возвращении тел погибших. Москва и Киев также обменялись меморандумами с позициями насчет дипломатического урегулирования конфликта.

В 2026 г. к переговорам присоединились США. Трехсторонние встречи проходили в Объединенных Арабских Эмиратах. Первая из них прошла в Абу-Даби в январе, вторая – в феврале. Последующие контакты состоялись в Женеве.

