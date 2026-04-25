Зеленский предложил встречу РФ, США и Украины в Азербайджане
Киев готов провести трехсторонние переговоры с США и Россией на территории Азербайджана. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
Президент Украины находится в Азербайджане с рабочим визитом. Главы государств встретились в Габале сначала тет-а-тет, после чего переговоры продолжились с участием членов делегаций.
В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину организовать переговоры с Украиной, в том числе на уровне лидеров. 9 апреля Зеленский допустил встречу с Путиным на территории США или на Ближнем Востоке.
В январе в ОАЭ начались трехсторонние консультации с участием России, Украины и США. На переговорах, прошедших в закрытом формате без журналистов, обсуждались возможные условия прекращения боевых действий, создание буферных зон и механизмы мониторинга за их соблюдением. Состоялось два раунда встреч. Хотя все стороны выражали готовность продолжать диалог, проведение следующего раунда оказалось сорвано из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.