CNY Бирж.10,98-0,81%CHMK4 030+0,25%BISVP10,210%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,71-0,15%RGBITR780,04-0,06%
Главная / Политика /

Зеленский предложил встречу РФ, США и Украины в Азербайджане

Ведомости

Киев готов провести трехсторонние переговоры с США и Россией на территории Азербайджана. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Зеленский сообщил, что Киев ценит посредничество партнеров и готов провести трехсторонние переговоры на территории Азербайджана.

Президент Украины находится в Азербайджане с рабочим визитом. Главы государств встретились в Габале сначала тет-а-тет, после чего переговоры продолжились с участием членов делегаций.

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину организовать переговоры с Украиной, в том числе на уровне лидеров. 9 апреля Зеленский допустил встречу с Путиным на территории США или на Ближнем Востоке.

В январе в ОАЭ начались трехсторонние консультации с участием России, Украины и США. На переговорах, прошедших в закрытом формате без журналистов, обсуждались возможные условия прекращения боевых действий, создание буферных зон и механизмы мониторинга за их соблюдением. Состоялось два раунда встреч. Хотя все стороны выражали готовность продолжать диалог, проведение следующего раунда оказалось сорвано из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

