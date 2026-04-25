Зеленский предложил встречу РФ, США и Украины в Азербайджане

В январе в ОАЭ начались трехсторонние консультации с участием России, Украины и США. На переговорах, прошедших в закрытом формате без журналистов, обсуждались возможные условия прекращения боевых действий, создание буферных зон и механизмы мониторинга за их соблюдением. Состоялось два раунда встреч. Хотя все стороны выражали готовность продолжать диалог, проведение следующего раунда оказалось сорвано из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.