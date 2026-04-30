Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SVCB11,895-0,79%CNY Бирж.10,942+0,28%IMOEX2 661,9+0,84%RTSI1 119,86+0,84%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,63+0,21%
Главная / Политика /

Песков: Путин и Трамп не говорили о выходе ОАЭ из ОПЕК

Ведомости

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

«Нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

28 апреля государственное агентство ОАЭ WAM сообщило, что с мая 2026 г. страна покинет ОПЕК и ОПЕК+. Основой для такого решения стали национальные интересы и анализ существующих и перспективных производственных мощностей. Песков говорил, что Москва уважительно относится к заявлению ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+.

Reuters со ссылкой на три источника писало, что семь стран ОПЕК+ намерены согласовать увеличение добычи нефти 3 мая после выхода ОАЭ из соглашения. Речь идет о повышении квот примерно на 188 000 барр. в сутки, что сопоставимо с ростом в прошлом месяце за вычетом доли ОАЭ.

Вице-премьер Александр Новак 30 апреля сообщил, что Россия не планирует покидать ОПЕК+. По его словам, эта кооперация нивелирует риски нефтяных рынков при кризисе и позволяет сохранять стратегию инвестиционной активности, перспективы развития отрасли и постоянное взаимодействие между государствами.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте