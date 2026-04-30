Песков: Путин и Трамп не говорили о выходе ОАЭ из ОПЕК
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».
«Нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
28 апреля государственное агентство ОАЭ WAM сообщило, что с мая 2026 г. страна покинет ОПЕК и ОПЕК+. Основой для такого решения стали национальные интересы и анализ существующих и перспективных производственных мощностей. Песков говорил, что Москва уважительно относится к заявлению ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+.
Reuters со ссылкой на три источника писало, что семь стран ОПЕК+ намерены согласовать увеличение добычи нефти 3 мая после выхода ОАЭ из соглашения. Речь идет о повышении квот примерно на 188 000 барр. в сутки, что сопоставимо с ростом в прошлом месяце за вычетом доли ОАЭ.
Вице-премьер Александр Новак 30 апреля сообщил, что Россия не планирует покидать ОПЕК+. По его словам, эта кооперация нивелирует риски нефтяных рынков при кризисе и позволяет сохранять стратегию инвестиционной активности, перспективы развития отрасли и постоянное взаимодействие между государствами.