Главная / Политика /

Новак: Россия не собирается выходить из ОПЕК+

Ведомости

Россия не собирается выходить из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК+). Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, эта кооперация нивелирует риски нефтяных рынков при кризисе и позволяет сохранять стратегию инвестиционной активности, перспективы развития отрасли и постоянное взаимодействие между государствами.

Новак подчеркнул, что страны ОПЕК+ продолжат работать вместе, несмотря на выход ОАЭ.

Почему ОАЭ вышли из ОПЕК и ОПЕК+ и чем это грозит

Политика / Международные новости

28 апреля государственное агентство ОАЭ WAM объявило, что страна покинет ОПЕК и ОПЕК+ с мая 2026 г. Соответствующее решение основано на национальных интересах и анализе нынешних и перспективных производственных мощностей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва уважительно относится к заявлению ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Он выразил надежду на продолжение работы расширенного формата сотрудничества организации после выхода из объединения Абу-Даби.

Reuters со ссылкой на три источника писало, что семь стран ОПЕК+ собираются согласовать увеличение добычи нефти 3 мая после выхода ОАЭ из соглашения. По словам собеседников агентства, речь идет о повышении квот примерно на 188 000 барр. в сутки. Это сопоставимо с ростом в прошлом месяце за вычетом доли ОАЭ.

Новости СМИ2
