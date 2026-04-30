Новак: Россия не собирается выходить из ОПЕК+
Россия не собирается выходить из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК+). Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.
По его словам, эта кооперация нивелирует риски нефтяных рынков при кризисе и позволяет сохранять стратегию инвестиционной активности, перспективы развития отрасли и постоянное взаимодействие между государствами.
Новак подчеркнул, что страны ОПЕК+ продолжат работать вместе, несмотря на выход ОАЭ.
28 апреля государственное агентство ОАЭ WAM объявило, что страна покинет ОПЕК и ОПЕК+ с мая 2026 г. Соответствующее решение основано на национальных интересах и анализе нынешних и перспективных производственных мощностей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва уважительно относится к заявлению ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Он выразил надежду на продолжение работы расширенного формата сотрудничества организации после выхода из объединения Абу-Даби.
Reuters со ссылкой на три источника писало, что семь стран ОПЕК+ собираются согласовать увеличение добычи нефти 3 мая после выхода ОАЭ из соглашения. По словам собеседников агентства, речь идет о повышении квот примерно на 188 000 барр. в сутки. Это сопоставимо с ростом в прошлом месяце за вычетом доли ОАЭ.