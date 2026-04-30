Мишустин: власти компенсируют регионам расходы на ликвидацию катаклизмов
«Регионы должны и дальше оказывать поддержку пострадавшим от стихии. Эти средства будут компенсированы из федерального бюджета в установленном порядке. Люди, их дома, имущество, приусадебные хозяйства – безусловный приоритет», – сказал он, комментируя ликвидацию последствий ливней на Северном Кавказе.
В апреле «Опора России» и Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) обратились к властям с просьбой о поддержке предприятий Республики Дагестан на фоне масштабных наводнений, произошедших в конце марта. Как стало известно «Ведомостям», «Опора России» направила письмо в адрес председателя правительства Михаила Мишустина, подписанное ее президентом Александром Калининым. Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) отправил обращение за подписью президента объединения Алексея Волкова в Минэкономразвития. Бизнес-объединения, в частности, попросили предоставить им отсрочку от уплаты налогов и снизить административную нагрузку на предпринимателей.
9 апреля в Дагестане и Чечне из-за паводков ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Причиной стали аномальные осадки, начавшиеся 25 марта из-за циклона над Каспийским морем. Только за 30 марта в регионе выпало три месячные нормы осадков. Наводнение стало крупнейшим за последние 100 лет и повредило более 600 домовладений и мосты, включая участок трассы «Кавказ». Всего на Северном Кавказе с последствиями разгула стихии борются более 2000 специалистов и 680 единиц техники единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, включая авиацию МЧС России.