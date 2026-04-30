Мишустин: власти компенсируют регионам расходы на ликвидацию катаклизмов

9 апреля в Дагестане и Чечне из-за паводков ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Причиной стали аномальные осадки, начавшиеся 25 марта из-за циклона над Каспийским морем. Только за 30 марта в регионе выпало три месячные нормы осадков. Наводнение стало крупнейшим за последние 100 лет и повредило более 600 домовладений и мосты, включая участок трассы «Кавказ». Всего на Северном Кавказе с последствиями разгула стихии борются более 2000 специалистов и 680 единиц техники единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, включая авиацию МЧС России.