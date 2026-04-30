Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,977+0,6%YAKG43,1+0,35%VEON-RX65,4-2,1%IMOEX2 657,51+0,67%RTSI1 119,19+0,78%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,66+0,21%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мишустин: власти компенсируют регионам расходы на ликвидацию катаклизмов

Регионы должны и дальше оказывать поддержку пострадавшим от стихии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа.

«Регионы должны и дальше оказывать поддержку пострадавшим от стихии. Эти средства будут компенсированы из федерального бюджета в установленном порядке. Люди, их дома, имущество, приусадебные хозяйства – безусловный приоритет», – сказал он, комментируя ликвидацию последствий ливней на Северном Кавказе.

В апреле «Опора России» и Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) обратились к властям с просьбой о поддержке предприятий Республики Дагестан на фоне масштабных наводнений, произошедших в конце марта. Как стало известно «Ведомостям», «Опора России» направила письмо в адрес председателя правительства Михаила Мишустина, подписанное ее президентом Александром Калининым. Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) отправил обращение за подписью президента объединения Алексея Волкова в Минэкономразвития. Бизнес-объединения, в частности, попросили предоставить им отсрочку от уплаты налогов и снизить административную нагрузку на предпринимателей.

9 апреля в Дагестане и Чечне из-за паводков ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Причиной стали аномальные осадки, начавшиеся 25 марта из-за циклона над Каспийским морем. Только за 30 марта в регионе выпало три месячные нормы осадков. Наводнение стало крупнейшим за последние 100 лет и повредило более 600 домовладений и мосты, включая участок трассы «Кавказ». Всего на Северном Кавказе с последствиями разгула стихии борются более 2000 специалистов и 680 единиц техники единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, включая авиацию МЧС России.

