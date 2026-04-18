В Дагестане остаются подтопленными 117 домов в четырех селах

В Дагестане в четырех селах до сих пор затоплены 117 жилых домов, 122 придомовых участка и шесть отрезков дорог, сообщает МЧС России. В двух районах продолжается восстановление электроснабжения. В 15 ПВР размещены 537 человек, из них 159 детей.