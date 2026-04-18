Главная / Общество /

В Дагестане остаются подтопленными 117 домов в четырех селах

Ася Султанова

В Дагестане в четырех селах до сих пор затоплены 117 жилых домов, 122 придомовых участка и шесть отрезков дорог, сообщает МЧС России. В двух районах продолжается восстановление электроснабжения. В 15 ПВР размещены 537 человек, из них 159 детей.

Сотрудники МЧС занимаются дезинфекцией и санитарной очисткой территорий, помогают местным жителям, а также участвуют в расчистке русла реки Дарвагчай, укреплении ее берегов и насыпке дамб.

В Чечне затопленных домов и приусадебных участков нет. Там идут ремонтно-восстановительные работы. Специальная комиссия оценивает нанесенный ущерб.

Всего на Северном Кавказе с последствиями разгула стихии борются более 2000 специалистов и 680 единиц техники единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, включая авиацию МЧС России.

12 апреля сообщалось, что в семи населенных пунктах Дагестана остаются подтопленными 516 жилых домов, 556 приусадебных участков и 45 участков дорог, в 16 пунктах временного размещения находились 523 человека.

В Дагестане и Чечне из-за паводков ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Причиной стали аномальные осадки, начавшиеся 25 марта из-за циклона над Каспийским морем. Только за 30 марта в регионе выпало три месячные нормы осадков. Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что жертвами наводнений в Дагестане стали шесть человек.

