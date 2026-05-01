CNY Бирж.10,978+0,6%BISVP10,43-0,29%KUZB0,031-0,65%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,82+0,11%RGBITR782,42+0,22%
Главная / Политика /

Аракчи оценил расходы США на войну с Ираном в $100 млрд

Реальные расходы США на войну значительно превышают официальные оценки и уже достигли $100 млрд. Об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети Х.

По его словам, «Пентагон лжет», а фактические затраты в четыре раза выше заявленных. Он также отметил, что косвенные расходы для американских налогоплательщиков еще больше.

«Ежемесячная нагрузка для каждого домохозяйства в США составляет $500 и быстро растет», – утверждает Аракчи.

7 апреля издание Financial Times сообщало, что Вашингтон потратил на войну с Тегераном около $30 млрд. По оценке старшей научной сотрудницы Американского института предпринимательства (AEI) Элейн Маккаскер, расходы на военную кампанию против Ирана с 28 февраля составили от $22,3 млрд до $31 млрд.

1 мая рейтинговое агентство Fitch указало на рост рисков для стабильности экономики США из-за тарифной политики и расходов на войну с Ираном. При этом долгосрочный рейтинг страны сохранен на уровне AA+. В агентстве ожидают, что дефицит бюджета США останется на уровне 7,9% ВВП, а государственный долг вырастет до 122% ВВП к концу 2027 г.

