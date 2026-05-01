Аракчи оценил расходы США на войну с Ираном в $100 млрд

1 мая рейтинговое агентство Fitch указало на рост рисков для стабильности экономики США из-за тарифной политики и расходов на войну с Ираном. При этом долгосрочный рейтинг страны сохранен на уровне AA+. В агентстве ожидают, что дефицит бюджета США останется на уровне 7,9% ВВП, а государственный долг вырастет до 122% ВВП к концу 2027 г.