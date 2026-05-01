Президент Эстонии заявил, что сейчас «довольно трудно» вести переговоры с РФ

Президент Финляндии Александр Стубб в тот же день согласился с этой позицией, отметив, что диалог с Россией в будущем неизбежен. «Вопрос в том – когда», – заявлял он. По его словам, в настоящее время страны ЕС фактически делегировали взаимодействие с Москвой США, а контакты «поставлены на медленный огонь» на фоне продолжающегося конфликта с Ираном.