Президент Эстонии заявил, что сейчас «довольно трудно» вести переговоры с РФ
Президент Эстонии Алар Карис заявил, что на текущий момент не считает целесообразным вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью ERR.
«Прямо сейчас говорить с Путиным, по сути, не о чем», – отметил Карис. При этом он допустил, что условия для диалога могут появиться после завершения конфликта. В настоящий момент вести переговоры, по мнению Кариса, «довольно трудно».
28 апреля, Карис в интервью Yle заявлял, что Евросоюз допустил ошибку, отказавшись от переговоров с Россией в начале спецоперации. Он также подчеркивал необходимость подготовки к возобновлению контактов после завершения конфликта.
Президент Финляндии Александр Стубб в тот же день согласился с этой позицией, отметив, что диалог с Россией в будущем неизбежен. «Вопрос в том – когда», – заявлял он. По его словам, в настоящее время страны ЕС фактически делегировали взаимодействие с Москвой США, а контакты «поставлены на медленный огонь» на фоне продолжающегося конфликта с Ираном.