Медведев рассказал, как в 90-е «какие-то черти» выкупали детсады под офисы
Выкуп зданий детских садов в 1990-е гг. под офисы привел к разрушению системы дошкольных учреждений и их последующей нехватке. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время визита в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге, где вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой обсудил с сотрудниками центра проблему дефицита ясельных групп.
«Я отлично помню, что в 90-е гг., я тогда жил в нашем родном городе, вот как не проходишь мимо детского сада, там офис. Сидят какие-то черти, значит, выкупили за 3 копейки детский сад и там, значит, деньги зарабатывают», – вспомнил зампред (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, такие процессы привели к разрушению сети детских садов. «Потом, когда жизнь стала более-менее налаживаться, оказалось, что у нас сеть детских садов <...> разрушена. И вот с тех пор мы эту задачу решаем», – добавил он.
4 марта президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что с 2019 г. на модернизацию образовательной инфраструктуры школ и детских садов в рамках госпрограмм из федерального бюджета было направлено около 940 млрд руб. На эти средства, в частности, построено более 1700 новых зданий школ, введено почти 1700 зданий детских садов, рассчитанных в общей сложности на 248 000 детей.