Токаев поблагодарил Путина за помощь в освобождении казахстанца из Польши

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту России Владимиру Путину и президенту Белоруссии Александру Лукашенко за содействие в освобождении гражданина республики, ранее задержанного на территории Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.

Как сообщается, казахстанец был освобожден 28 апреля. Помощника военного атташе Казахстана при посольстве на Украине арестовали в Польше по подозрению в шпионаже в пользу России в августе 2025 г. Его передали белорусской стороне в рамках обмена заключенными в формате «5 на 5», пишет ИА «NewTimes.kz».

Как сообщил Смадияров, освобождение стало возможным благодаря личным усилиям Токаева, последовательно отстаивающего права и интересы граждан Казахстана за рубежом. В ходе недавнего телефонного разговора с Лукашенко глава Казахстана поблагодарил его за конструктивное сотрудничество в сложной ситуации. Токаев также выразил признательность Путину за помощь в достижении взаимоприемлемого результата.

Кроме того, президент Казахстана намерен направить письма со словами благодарности президенту Польши Каролю Навроцкому и премьер-министру Дональду Туску за взвешенный подход польской стороны в сложившихся обстоятельствах.

Российский археолог Александр Бутягин вернулся в Санкт-Петербург после освобождения в рамках обмена. Его задержали 4 декабря 2025 г. в Варшаве по запросу Украины, куда завсектором археологии Северного Причерноморья отдела античного мира Эрмитажа приехал с лекциями.

