Токаев поблагодарил Путина за помощь в освобождении казахстанца из Польши

Как сообщается, казахстанец был освобожден 28 апреля. Помощника военного атташе Казахстана при посольстве на Украине арестовали в Польше по подозрению в шпионаже в пользу России в августе 2025 г. Его передали белорусской стороне в рамках обмена заключенными в формате «5 на 5», пишет ИА «NewTimes.kz».