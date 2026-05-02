Токаев поблагодарил Путина за помощь в освобождении казахстанца из Польши
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту России Владимиру Путину и президенту Белоруссии Александру Лукашенко за содействие в освобождении гражданина республики, ранее задержанного на территории Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.
Как сообщается, казахстанец был освобожден 28 апреля. Помощника военного атташе Казахстана при посольстве на Украине арестовали в Польше по подозрению в шпионаже в пользу России в августе 2025 г. Его передали белорусской стороне в рамках обмена заключенными в формате «5 на 5», пишет ИА «NewTimes.kz».
Как сообщил Смадияров, освобождение стало возможным благодаря личным усилиям Токаева, последовательно отстаивающего права и интересы граждан Казахстана за рубежом. В ходе недавнего телефонного разговора с Лукашенко глава Казахстана поблагодарил его за конструктивное сотрудничество в сложной ситуации. Токаев также выразил признательность Путину за помощь в достижении взаимоприемлемого результата.
Кроме того, президент Казахстана намерен направить письма со словами благодарности президенту Польши Каролю Навроцкому и премьер-министру Дональду Туску за взвешенный подход польской стороны в сложившихся обстоятельствах.
