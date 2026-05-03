КСИР поставил США перед выбором в вопросе урегулирования конфликта
США оказались перед необходимостью выбора между неблагоприятным соглашением с Ираном и невозможностью проведения успешной военной операции. Об этом заявила разведывательная структура Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает иранская гостелерадиокомпания (IRIB).
«[Президент США Дональд] Трамп должен выбирать между невозможной военной операцией и плохим соглашением с Ираном», – говорится в сообщении. В КСИРе подчеркнули, что пространство для маневра Вашингтона существенно сократилось. Заявление связано с крайними сроками, которые Тегеран установил для снятия морской блокады США, говорится в сообщении.
Как писал Al Jazeera, ключевые элементы нового иранского 14-пунктного плана по окончательному завершению войны с США включают гарантии против будущих атак на Исламскую Республику и Ливан, вывод американских войск из окрестностей Ирана, а также разблокировку замороженных активов на миллиарды долларов. Кроме того, Иран требует снятия всех санкций, выплату военных репараций, а также установления «нового механизма» для судоходства в Ормузском проливе. В отличие от американского плана, Тегеран настаивает на полном прекращении войны в течение 30 дней.
Несмотря на трехнедельное перемирие, КСИР заявил, что его силы находятся в «полной готовности» к возобновлению боевых действий, обвинив США в несоблюдении прежних договоренностей.
30 апреля The Wall Street Journal сообщала, что администрация Трампа обратилась к другим странам с просьбой присоединиться к новой международной коалиции, которая позволит разблокировать судоходство через Ормузский пролив.