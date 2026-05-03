ВМС Великобритании заявили об обстреле сухогруза у берегов Ирана

13 апреля США начали блокаду Ормузского пролива. Американская сторона будет блокировать все корабли, которые входят в порты Ирана и выходят из них. Такое решение было принято в связи с тем, что Иран закрыл судоходство в Ормузском проливе в ответ на то, что США и Израиль начали против него войну. Таким образом Вашингтон оказывает давление на Тегеран, чтобы тот снял ограничения на судоходство и согласился с другими требованиями американской стороны.