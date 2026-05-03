Политика

ВМС Великобритании заявили об обстреле сухогруза у берегов Ирана

Сухогруз подвергся нападению вблизи иранского побережья, экипаж не пострадал. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение о происшествии в 11 морских милях (20,4 км) к западу от Сирика, Иран. Капитан сухогруза, движущегося в северном направлении, доложил о том, что на него напали несколько небольших судов. Весь экипаж, по сообщениям, в безопасности, экологического ущерба не зафиксировано», – говорится в заявлении. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

13 апреля США начали блокаду Ормузского пролива. Американская сторона будет блокировать все корабли, которые входят в порты Ирана и выходят из них. Такое решение было принято в связи с тем, что Иран закрыл судоходство в Ормузском проливе в ответ на то, что США и Израиль начали против него войну. Таким образом Вашингтон оказывает давление на Тегеран, чтобы тот снял ограничения на судоходство и согласился с другими требованиями американской стороны.

Тегеран согласился снять ограничения на судоходство после первого раунда мирных переговоров с США в Пакистане, однако вечером 18 апреля Корпус стражей исламской революции вновь закрыл Ормузский пролив. Причиной стал отказ США снять морскую блокаду иранских портов, а также удары Израиля по Ливану.

