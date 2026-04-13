Главная / Политика /

Армия США начала блокаду Ормузского пролива

Ведомости

Блокада Ормузского пролива, анонсированная президентом США Дональдом Трампом, началась в 17:00 по московскому времени. Соответствующую информацию подтвердил глава Белого дома, осуществляться блокада будет силами американской армии.

«Предупреждение: если какой-либо из этих кораблей приблизится к нашей блокаде, они будут немедленно уничтожены, используя ту же систему уничтожения, что и против наркоторговцев на морских лодках», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он также указал, что 158 иранских кораблей уже потоплены, но армия США не стала поражать «быстрые ударные корабли», потому что не считала их серьезной угрозой.

На новость о блокаде пролива пресс-секретарь штаба иранской армии «Хатам-аль-Анбия» заявил, что Иран будет считать пиратством блокаду морских портов со стороны США. Он добавил, что безопасность в Персидском заливе будет обеспечена «либо для всех, либо ни для кого».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге заявил, что блокада Ормузского пролива американскими силами, скорее всего, продолжит негативно влиять на международные рынки. При этом он подчеркнул, что многие детали остаются неясными.

