Белоусов поздравил военных со взятием Мирополья
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 41-го мотострелкового полка со взятием населенного пункта Мирополье Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал оборонного ведомства.
Министр заявил, что полк мужественно и самоотверженно выполняет свой воинский долг. На всех направлениях военнослужащие показали беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, подчеркнул Белоусов. Он поблагодарил их за верность Отечеству и присяге.
«Мы всегда будем помнить подвиги воинов, проливших кровь за нашу Родину», – подчеркнул Министр обороны РФ.
Войска России установили контроль над Миропольем 2 мая.
Российские войска взяли под контроль село Покаляное в Харьковской области. Операцию провели подразделения группировки «Север» 30 апреля. 28 апреля были отбиты Землянки в Харьковской области и Ильиновка в ДНР. Землянки перешли под контроль РФ в ходе действий группировки «Север», Ильиновку взяли военнослужащие группировки «Южная».