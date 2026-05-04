ВС США заявили, что американские торговые суда пересекли Ормузский пролив
Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что два американских торговых судна прошли через Ормузский пролив. В КСИРе заявили агентству Tasnim, что никакие торговые суда и танкеры не пересекали пролив за последние несколько часов.
«Американские военные активно содействуют усилиям по восстановлению коммерческих перевозок. В качестве первого шага два торговых судна под флагом США успешно прошли через Ормузский пролив и благополучно продолжают свой путь», – написало командование в соцсети Х.
4 мая президент США Дональд Трамп объявил о подготовке операции по восстановлению прохода судов через Ормузский пролив. CENTCOM планировало отправить 15 000 военнослужащих, эсминцы с управляемыми ракетами, беспилотные системы и авиацию. Миссия получила название «Проект Свобода». Она направлена на обеспечение свободного прохода коммерческих судов.
Военно-морское ведомство Ирана сообщало, что американские корабли были атакованы ракетами. По утверждению ведомства, после этого корабли покинули район. Иранские власти отметили, что «любая попытка войти в Ормузский пролив будет считаться нарушением режима прекращения огня и встретит ответную реакцию со стороны военно-морских сил».
8 апреля Иран и США заключили двухнедельное перемирие. 17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива сроком на две недели для судоходства коммерческих судов. 18 апреля Тегеран официально отозвал решение из-за действий США, направленных на блокировку Ормузского пролива. Причиной такого решения стали акты «пиратства» с американской стороны.
2 мая The Wall Street Journal написала, что Тегеран выдвинул новые условия для США по разблокировке Ормузского пролива: американская сторона должна прекратить атаки и снять блокаду с пролива. Иран заявил, что вопрос урегулирования боевых действий должен быть решен в течение 30 дней. Трамп заявил журналистам, что рассмотрит новый мирный план Ирана.