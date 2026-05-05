Трамп: Зеленский – «хитрый человек»

4 мая Зеленский объявил о перемирии в зоне боевых действий с полуночи в ночь с 5 на 6 мая. В этот же день Минобороны РФ сообщило, что российская сторона объявляет одностороннее перемирие в зоне боевых действий на Украине в честь празднования Дня Победы – с 8 по 9 мая. Решение принял президент РФ Владимир Путин. Ранее Зеленский пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве, который состоится 9 мая.