GAZP119,19-0,29%CNY Бирж.00%IMOEX2 634,3-0,38%RTSI1 101,42-0,38%RGBI119,52-0,02%RGBITR780,98+0,01%
Главная / Политика /

В АП объяснили, чем подход РФ к работе с обществом отличается от американского

Ведомости

Российский подход к работе с обществом опирается на склонность к централизации и масштабным административным решениям, когда как США выстраивает работу через грантовую поддержку огромного числа низовых инициатив и сообществ. Об этом рассказал замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексея Семенова «Архитектура будущего – конструирование смыслов» в статье, опубликованной в журнале «Государство». 

Американский подход исследователи называют «стратегией тысячи порезов». Семенов приводит в пример программу «Будущие фермеры Америки», которая вовлекает молодежь в сельскохозяйственные образовательные программы. Одновременно по обмену в США завозят тысячи молодых людей со всего мира, продвигая среди них бренд «американской мечты».

В России генерируются проекты, которые оказывают влияние на общество в целом. Семенов привел в пример инициативы «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк». Он отметил, что России нужно транслировать вовне свою культуру, моду, музыку, образ жизни, взгляды, убеждения и, в конце концов, ценности, делая их популярными и востребованными во всем мире. Продвижение узнаваемого бренда могло бы появится благодаря конструированию «Большого русского образа».

В администрации президента задумались над «Большим русским образом»

Общество

«Будущее (или грядущее) не падает с неба – оно конструируется конкретными шагами прямо сейчас. Если мы хотим, чтобы в мире воцарился "Большой русский образ" или хотя бы просто сформировалось привлекательное, доброе завтра, общество должно начать его проектировать», – резюмировал чиновник.

31 марта директор учебно-научного центра «Высшая политическая школа имени Ивана Ильина» РГГУ Александр Дугин заявил, что указ президента РФ о традиционных российских духовно-нравственных ценностях, появившийся после начала спецоперации, – это указ о вечном, который закрепляет ценности, не подлежащие изменению. Сначала он казался технической частью, но по мере проведения спецоперации общество задумалось о том, какие ценности защищает Россия. 

