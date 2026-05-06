CNY Бирж.10,953-0,9%KUZB0,031-0,81%MGTS1 070+0,19%IMOEX2 622,74-0,82%RTSI1 096,59-0,82%RGBI119,46-0,07%RGBITR780,62-0,03%
Политика

В Чувашии проведут празднование Победы без масштабных торжеств

День Победы в Чувашии отменять без масштабных торжеств из-за атаки украинских дронов. Об этом объявил глава республики Олег Николаев.

«9 Мая остается для нас священным праздником, который мы отметим достойно, но без масштабных шумных торжеств», – написал он в соцсетях. 

Планируются уроки мужества с участием ветеранов и бойцов спецоперации, а также возложение цветов и акция «Свеча Победы».

5 мая в Чувашии ввели режим ЧС после ночной и утренней атаках украинских дронов. В Чебоксарах погибли два человека, еще 32 пострадали. Глава Чувашии Олег Николаев пояснял, что ЧС позволяет властям быстро мобилизовать ресурсы и направить бюджетные деньги на аварийные работы и адресную помощь. 

По последним данным, при ударах в Чебоксарах повреждены 40 многоквартирных домов и ряд соцобъектов, включая школы, детсады и колледж. Сейчас в пунктах временного размещения приняли более 1000 человек. 

