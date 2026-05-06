В Чувашии проведут празднование Победы без масштабных торжеств

5 мая в Чувашии ввели режим ЧС после ночной и утренней атаках украинских дронов. В Чебоксарах погибли два человека, еще 32 пострадали. Глава Чувашии Олег Николаев пояснял, что ЧС позволяет властям быстро мобилизовать ресурсы и направить бюджетные деньги на аварийные работы и адресную помощь.