В Чувашии проведут празднование Победы без масштабных торжеств
День Победы в Чувашии отменять без масштабных торжеств из-за атаки украинских дронов. Об этом объявил глава республики Олег Николаев.
«9 Мая остается для нас священным праздником, который мы отметим достойно, но без масштабных шумных торжеств», – написал он в соцсетях.
Планируются уроки мужества с участием ветеранов и бойцов спецоперации, а также возложение цветов и акция «Свеча Победы».
5 мая в Чувашии ввели режим ЧС после ночной и утренней атаках украинских дронов. В Чебоксарах погибли два человека, еще 32 пострадали. Глава Чувашии Олег Николаев пояснял, что ЧС позволяет властям быстро мобилизовать ресурсы и направить бюджетные деньги на аварийные работы и адресную помощь.
По последним данным, при ударах в Чебоксарах повреждены 40 многоквартирных домов и ряд соцобъектов, включая школы, детсады и колледж. Сейчас в пунктах временного размещения приняли более 1000 человек.