Политика

Норвегия направила около $302 млн на военную помощь Украине

Ведомости

Норвегия выделит около $302 млн на поставки оружия Украине. Средства будут направлены через механизм PURL, который позволяет странам НАТО закупать оружие в США по ускоренной схеме. Об этом сообщает норвежское правительство, передает «РИА Новости».

Как сообщается в пресс-релизе правительства, Норвегия предоставляет Украине примерно 2,8 млрд норвежских крон (около $302 млн) через механизм PURL. В ведомстве отметили, что государство уже выделило Украине более $1,35 млрд через PURL.

15 апреля генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс намерен предоставить Украине военную помощь на $60 млрд в 2026 г. в дополнение к европейскому кредиту. Рютте добавил, что любые средства, поступающие из кредита ЕС на поддержку Украины, должны быть «дополнительными к тому, что союзники выделяют на двусторонней основе».

3 апреля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что самым кратким путем к окончанию российско-украинского конфликта является остановка военно-технических поставок оружия Киеву со стороны США и стран НАТО.

