Норвегия направила около $302 млн на военную помощь Украине

15 апреля генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс намерен предоставить Украине военную помощь на $60 млрд в 2026 г. в дополнение к европейскому кредиту. Рютте добавил, что любые средства, поступающие из кредита ЕС на поддержку Украины, должны быть «дополнительными к тому, что союзники выделяют на двусторонней основе».