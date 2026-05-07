В Ярославле задержали мужчину за сотрудничество с украинскими спецслужбами
Сотрудники ФСБ задержали в Ярославле мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и передаче сведений о российских военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ведомства, задержанным оказался житель Ярославля 1987 г. р. Как утверждает ФСБ, он через интернет самостоятельно установил контакт с представителем украинских спецслужб и по его заданию собирал и передавал информацию о военнослужащих Вооруженных сил России, участвующих в специальной военной операции.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Кировский районный суд Ярославля избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу.
6 мая стало известно, что правоохранители задержали семерых человек, включая одного иностранца, в Удмуртии, Алтайском и Забайкальском краях, Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской и Томской областях. Они подозреваются в сборе данных об объектах РФ для совершения диверсий.