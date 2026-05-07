Французский профессор придумал и присвоил себе «премию уровня Нобеля»
Профессор литературы во Франции Флоран Монтаклер был заподозрен в «сложной международной афере», с помощью которой он сам удостоил себя Золотой медали филологии за изучение лингвистики, которую якобы можно сравнить с Нобелевской премией по литературе. Предполагается, что награда была придумана самим Монтаклером, пишет The Guardian.
В 2016 г. Монтаклер якобы стал первым французом, удостоенным медали от Международного общества филологов. Тогда сообщалось, что ранее была вручена итальянскому писателю и лингвисту Умберто Эко.
Издание отмечает, что, по утверждению следователей, награда была подделкой и аферой, «достойной сценария для фильма». Несмотря на состоявшуюся церемонию награждения, никакого Международного общества филологов не было, а университет в США, с которым оно якобы было связано, существовал только в интернете. Его адрес совпадает с адресом ювелирного магазина в Льюисе, штат Делавэр. По данным The Guardian, Монтаклер купил медаль у парижского ювелира за 250 евро, чтобы вручить ее самому себе.
Профессор попал под следствие по подозрению в подделке документов и использовании их, выдаче себя за другое лицо и мошенничестве. Сам Монтаклер отрицает свою причастность к преступлению. Он также отрицал, что сравнивал свою премию с Нобелевской или Филдсовской.
Расследование теперь сосредоточено на том, использовал ли Монтаклер, работавший в педагогическом колледже Университета Мари и Луи Пастера в Безансоне, фальшивую медаль и «докторскую степень» Университета филологии и образования в США, чтобы получить повышение и прибавку к зарплате.
До 2015 г., когда в местной газете появилась статья о том, что Монтаклер вот-вот получит премию уровня Нобелевской, он был ни чем не примечательным преподавателем, который в свободное время любил писать книги в жанре фэнтези, в основном о вампирах. После церемонии вручения вымышленной премии Монтаклер, выступивший с докладом на Tedx под названием «Галилейский вызов», решил, что следующим лауреатом должен стать американский философ Ноам Хомский, которому на тот момент было 87 лет. В 2018 г. Монтаклер объявил победителем румынского ученого Евгения Симиона, которому на тот момент было 85 лет, и вся эта сложная мистификация начала разваливаться. Румынские журналисты из онлайн-издания Scena9, заинтригованные наградой, которой удостоился один из их соотечественников, копнули глубже и выяснили, что Университет филологии и образования и Международное филологическое общество существовали исключительно благодаря веб-сайтам, созданным и размещенным во Франции.