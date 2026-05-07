До 2015 г., когда в местной газете появилась статья о том, что Монтаклер вот-вот получит премию уровня Нобелевской, он был ни чем не примечательным преподавателем, который в свободное время любил писать книги в жанре фэнтези, в основном о вампирах. После церемонии вручения вымышленной премии Монтаклер, выступивший с докладом на Tedx под названием «Галилейский вызов», решил, что следующим лауреатом должен стать американский философ Ноам Хомский, которому на тот момент было 87 лет. В 2018 г. Монтаклер объявил победителем румынского ученого Евгения Симиона, которому на тот момент было 85 лет, и вся эта сложная мистификация начала разваливаться. Румынские журналисты из онлайн-издания Scena9, заинтригованные наградой, которой удостоился один из их соотечественников, копнули глубже и выяснили, что Университет филологии и образования и Международное филологическое общество существовали исключительно благодаря веб-сайтам, созданным и размещенным во Франции.