Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UNAC0,396-0,13%CNY Бирж.10,966+0,18%IMOEX2 624,94-0,29%RTSI1 099,26-0,29%RGBI119,42-0,02%RGBITR780,59+0,02%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин встретится с главой «Ростеха»

Ведомости

Президент Владимир Путин встретится с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Чемезов представит доклад о результатах работы за год и стратегии развития «Ростеха».

«Сегодня состоится обстоятельная беседа», – отметил Песков.

Он добавил, что остальные совещания и встречи президента в этот день будут непубличными. Также пресс-секретарь лидера РФ подчеркнул, что Путин готовится к предстоящим контактам с зарубежными гостями на праздновании Дня Победы.

Предыдущая встреча Путина с Чемезовым состоялась 17 июня 2025 г. Тогда обсуждались вопросы выполнения гособоронзаказа, модернизации военной техники и развитие гражданских направлений «Ростеха». Чемезов сообщал, что выручка госкорпорации в 2024 г. выросла на 27% и достигла 3,61 трлн руб., а чистая прибыль увеличилась на 119% до 131,5 млрд руб. Объем инвестиций составил рекордные 676 млрд руб.

Глава «Ростеха» также отмечал, что гособоронзаказ был исполнен на 99,5%, а по критически важным направлениям – полностью. По его словам, предприятия корпорации производят около 80% вооружений, используемых в зоне спецоперации.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте