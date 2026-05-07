Путин встретится с главой «Ростеха»
Президент Владимир Путин встретится с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Чемезов представит доклад о результатах работы за год и стратегии развития «Ростеха».
«Сегодня состоится обстоятельная беседа», – отметил Песков.
Он добавил, что остальные совещания и встречи президента в этот день будут непубличными. Также пресс-секретарь лидера РФ подчеркнул, что Путин готовится к предстоящим контактам с зарубежными гостями на праздновании Дня Победы.
Предыдущая встреча Путина с Чемезовым состоялась 17 июня 2025 г. Тогда обсуждались вопросы выполнения гособоронзаказа, модернизации военной техники и развитие гражданских направлений «Ростеха». Чемезов сообщал, что выручка госкорпорации в 2024 г. выросла на 27% и достигла 3,61 трлн руб., а чистая прибыль увеличилась на 119% до 131,5 млрд руб. Объем инвестиций составил рекордные 676 млрд руб.
Глава «Ростеха» также отмечал, что гособоронзаказ был исполнен на 99,5%, а по критически важным направлениям – полностью. По его словам, предприятия корпорации производят около 80% вооружений, используемых в зоне спецоперации.