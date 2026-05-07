RTSI1 099,26-0,29%RGBI119,42-0,02%CNY Бирж.10,966+0,19%IMOEX2 624,94-0,29%RGBITR780,59+0,02%
Политика

Песков: Польша ведет Европу к конфронтации на континенте

Ведомости

Польша и ряд других европейских стран ведут дело к существенной конфронтации на европейском континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал планы Варшавы по созданию одной из крупнейших армий в Европе.

«Польша, как и ряд других европейских государств, открыто позиционирует Россию как основную угрозу для себя. Мы категорически это отвергаем», – сказал Песков. По его словам, на фоне такой политики европейские страны занимаются нагнетанием напряженности и наращиванием военного потенциала.

Представитель Кремля отметил, что процесс милитаризации потребует значительных финансовых затрат. «Населению страны придется раскошелиться, потому что вся эта милитаризация будет проводиться за счет граждан. В данном случае – за счет граждан Польши», – заявил он.

4 мая польский премьер-министр Дональд Туск заявил о необходимости американского присутствия в Польше и Европе, так как оно «служит нашей безопасности». «Для меня быть проамериканцем – значит вместе стремиться к укреплению трансатлантических связей», – заявил Туск.

