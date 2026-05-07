Песков: Кремль не знает цели визита Умерова в США
Кремлю неизвестны цели поездки секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не знаем, зачем Умеров собирается лететь в Америку», – сказал Песков на брифинге. При этом он отметил, что Москва открыта к продолжению переговорного процесса.
По его словам, американские переговорщики сейчас сосредоточены на вопросах, связанных с иранской тематикой. При этом Москва рассчитывает, что Вашингтон продолжит содействовать переговорному процессу по Украине.
«Мы высоко ценим эти услуги и ожидаем, что процесс найдет свое продолжение», – подчеркнул Песков.
7 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Умеров планирует на этой неделе поездку в Майами, где у него запланирована встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Собеседники агентства, включая представителя Белого дома, не раскрыли предполагаемую повестку переговоров.