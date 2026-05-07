Кремль указал на желание Армении усидеть на двух стульях
Отношения Армении с Россией более выгодны для Еревана, чем для Москвы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что экономическое развитие республики во многом связано с успешным взаимодействием с Россией и, в частности, с ЕАЭС. По словам Ушакова, подписание 4 мая декларации о стратегическом партнерстве Армении и Великобритании идет во вред развитию двусторонних отношений между Ереваном и Москвой.
«В Ереване пытаются по-прежнему придерживаться политики, как я сказал бы, сидения на двух стульях. Насколько долго можно в такой позе, так сказать, пребывать, я не знаю», – добавил помощник президента РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что армянские власти не сдержали обещания не предпринимать шагов против России. Дипломат обратила внимание, что в Ереване «весьма радушно принимали» президента Украины Владимира Зеленского.
5 мая председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что после саммитов Европейского политсообщества (ЕПС) и Армения – ЕС 4–5 мая в Ереване европейские чиновники пообещали Армении участие в различных проектах, фактическая цель которых – отдаление этой страны от России.
Первым из пунктов взаимодействия фон дер Ляйен назвала связность Европы и Армении. По ее словам, немногие страны находятся в таком уникальном положении. Фон дер Ляйен отметила, что уже два года ЕС реализует план повышения устойчивости и роста для Армении на 270 млн евро и программу стратегического партнерства от декабря 2025 г. Реализация этих планов должна к 2027 г. привлечь 2,5 млрд евро инвестиций.