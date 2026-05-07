SVCB12,025+0,12%CNY Бирж.10,975+0,27%IMOEX2 616,39-0,61%RTSI1 095,68-0,61%RGBI119,42-0,02%RGBITR780,6+0,02%
Главная / Политика /

Ушаков выразил надежду, что России не придется бить по Киеву

Ведомости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежу, что Киев откажется от идеи сорвать парад Победы в Москве 9 Мая, и российским военным не придется атоковать украинскую столицу ответным ударом. Он напомнил также, что МИД России направил циркулярную ноту в адрес всех аккредитованных в РФ дипломатических миссий с настоятельным призывом эвакуировать из Киева персонал, своих представителей и гражданю

«Естественно, еще 4 мая министерство обороны тоже заявляло о целесообразности того, чтобы мирные граждане жители Киева тоже покинули город, если, не дай Бог, нам придется отвечать на угрозы режима [Владимира] Зеленского. Вот я хотел бы об этом специально сказать», – отметил Ушаков.

Ушаков напомнил, что 4 мая Минобороны РФ заявило о целесообразности того, чтобы и мирные жители тоже покинули Киев на случай, если Москва все же придется отвечать на угрозы Украины. 6 мая официальный представитель МИД Мария Захарова призвала эвакуировать из Киева дипломатов, указав на неотвратимость нанесения ВС РФ ответного удара по украинской столице в случае атак на столицу России. 

На открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве. «Украинские дроны могут также пролететь на этом параде», – сказал Зеленский.

Новость дополняется

