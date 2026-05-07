США ввели санкции против конгломерата Кубы, контролирующего 40% ее экономики

29 апреля Рубио обвинил Кубу в предоставлении своей территории иностранным государствам для проведения военных и разведывательных операций против США. По словам американского госсекретаря, власти Кубы позволяют действовать на своей территории странам, которые Вашингтон считает своими противниками, в ущерб американским национальным интересам.