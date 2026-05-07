США ввели санкции против конгломерата Кубы, контролирующего 40% ее экономики
Администрация США объявила о введении новых санкций против кубинского конгломерата GAESA, который, по оценке Вашингтона, контролирует около 40% экономики островного государства. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
По его словам, ограничения вводятся в рамках указа об ужесточении американской санкционной политики в отношении Гаваны. Госсекретарь США отметил, что речь идет о документе, который президент США Дональд Трамп подписал 1 мая.
3 мая президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что США усилили военное давление в отношении Кубы до беспрецедентного уровня. Он также подчеркнул, что в случае эскалации Куба намерена защищать свои суверенитет и независимость.
2 мая Politico со ссылкой на источник писало, что администрация Трампа рассматривает возможность военного вмешательства на Кубе, чтобы свергнуть правительство страны. По словам собеседника издания, упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить Кубу пойти на уступки.
29 апреля Рубио обвинил Кубу в предоставлении своей территории иностранным государствам для проведения военных и разведывательных операций против США. По словам американского госсекретаря, власти Кубы позволяют действовать на своей территории странам, которые Вашингтон считает своими противниками, в ущерб американским национальным интересам.