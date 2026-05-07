APTK7,022-0,48%CNY Бирж.10,95+0,04%IMOEX2 615,33-0,65%RTSI1 104,09+0,15%RGBI119,43-0,01%RGBITR780,61+0,02%
Политика

США ввели санкции против конгломерата Кубы, контролирующего 40% ее экономики

Ведомости

Администрация США объявила о введении новых санкций против кубинского конгломерата GAESA, который, по оценке Вашингтона, контролирует около 40% экономики островного государства. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, ограничения вводятся в рамках указа об ужесточении американской санкционной политики в отношении Гаваны. Госсекретарь США отметил, что речь идет о документе, который президент США Дональд Трамп подписал 1 мая.

3 мая президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что США усилили военное давление в отношении Кубы до беспрецедентного уровня.  Он также подчеркнул, что в случае эскалации Куба намерена защищать свои суверенитет и независимость.

2 мая Politico со ссылкой на источник писало, что администрация Трампа рассматривает возможность военного вмешательства на Кубе, чтобы свергнуть правительство страны. По словам собеседника издания, упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить Кубу пойти на уступки.

29 апреля Рубио обвинил Кубу в предоставлении своей территории иностранным государствам для проведения военных и разведывательных операций против США. По словам американского госсекретаря, власти Кубы позволяют действовать на своей территории странам, которые Вашингтон считает своими противниками, в ущерб американским национальным интересам.

