Рубио обвинил Кубу в предоставлении своей территории противникам США

13 апреля Трамп заявил, что США могут «заглянуть на Кубу» после завершения операции в Иране. При этом он назвал Кубу страной в упадке, утверждая, что «она уже давно очень плохо управляется». До этого США ввели морскую блокаду Кубы, запретив поставки нефти и нефтепродуктов на остров, что вызвало там энергетический кризис.