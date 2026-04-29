Рубио обвинил Кубу в предоставлении своей территории противникам США
Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Кубу в предоставлении своей территории иностранным государствам для проведения военных и разведывательных операций против США. Об этом он заявил в интервью Fox News.
По словам Рубио, власти Кубы позволяют действовать на своей территории странам, которые Вашингтон считает своими противниками, в ущерб американским национальным интересам. «Мы не оставим безнаказанным проведение зарубежными странами военных или разведывательных операций в 90 милях (144 км) от побережья Соединенных Штатов», – заявил он.
29 апреля Reuters писало, что сенат США заблокировал принятие резолюции, разработанной демократами, которая ввела бы для президента страны Дональда Трампа запрет на военные действия против Кубы без одобрения конгресса.
13 апреля Трамп заявил, что США могут «заглянуть на Кубу» после завершения операции в Иране. При этом он назвал Кубу страной в упадке, утверждая, что «она уже давно очень плохо управляется». До этого США ввели морскую блокаду Кубы, запретив поставки нефти и нефтепродуктов на остров, что вызвало там энергетический кризис.