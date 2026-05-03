CNY Бирж.10,978+0,6%KUZB0,0310%CARM1,161-2,4%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,93+0,2%RGBITR783,15+0,32%
Президент Кубы заявил о росте военных угроз со стороны США

США усилили военное давление в отношении Кубы до беспрецедентного уровня. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в социальной сети X.

«Президент США увеличивает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного масштаба. Международное сообщество должно принять это к сведению и вместе с народом Соединенных Штатов определить, будет ли разрешено такое радикальное преступное деяние», – написал глава Кубы. Он также подчеркнул, что в случае эскалации Куба намерена защищать свои суверенитет и независимость.

2 мая Politico со ссылкой на источник писало, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность военного вмешательства на Кубе, чтобы свергнуть правительство страны. По словам собеседника издания, упор по-прежнему делается на дипломатию и попытки убедить Кубу пойти на уступки.

29 апреля Reuters сообщило, что сенат США заблокировал принятие резолюции, разработанной демократами, которая запретила бы Трампу военные действия против Кубы без одобрения конгресса. Против документа проголосовал 51 человек, в поддержку – 47.

13 апреля Трамп заявил, что США могут «заглянуть на Кубу» после завершения операции в Иране. Ранее ранее президент Кубы говорил, что диалог и сделки с американским правительством возможны, но они будут сложными. Он подчеркнул, что его страна готова защищать себя с оружием в руках при военном вторжении США. Заявление сделано на фоне растущей напряженности между Гаваной и Вашингтоном после того, как американская администрация усилила давление на остров.

