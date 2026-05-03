Президент Кубы заявил о росте военных угроз со стороны США

13 апреля Трамп заявил, что США могут «заглянуть на Кубу» после завершения операции в Иране. Ранее ранее президент Кубы говорил, что диалог и сделки с американским правительством возможны, но они будут сложными. Он подчеркнул, что его страна готова защищать себя с оружием в руках при военном вторжении США. Заявление сделано на фоне растущей напряженности между Гаваной и Вашингтоном после того, как американская администрация усилила давление на остров.