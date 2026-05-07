WSJ: США хотят продолжить операцию по сопровождению судов в Ормузском проливе
Администрация президента США Дональда Трампа намерена возобновить операцию «Проект свобода» по сопровождению коммерческих судов при поддержке военно-морских и воздушных сил, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.
Причиной стала отмена Саудовской Аравией и Кувейтом ограничений на использование американскими военными своих баз и воздушного пространства, которые они ввели после начала американской операции по возобновлению работы Ормузского пролива. Это устранило препятствие, которое мешало Трампу обеспечить проход судов.
6 мая Трамп приостановил «Проект свобода» спустя 36 часов после ее начала из-за реакции Саудовской Аравии. NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщил, что страна не позволит американским военным совершать полеты с авиабазы Принца Султана к юго-востоку от Эр-Рияда или через воздушное пространство Саудовской Аравии для поддержки этой операции.
Вместе с тем Трамп предупредил, что американские удары по Ирану могут возобновиться «на гораздо более высоком уровне и интенсивности», если Тегеран не выполнит условия сделки по открытию пролива.
После этого спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф пошутил, что «операция «Доверься мне, братан» провалилась. Теперь возвращаемся к рутине с операцией Fauxios». Это игра слов, которая может объединять faux (англ. – «поддельный») и название новостного портала Axios.