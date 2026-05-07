Fars: причал острова Кешм в Персидском заливе могли атаковать истребители ОАЭ
На причале Бахман на острове Кешм в южной части Ирана была перестрелка между иранскими вооруженными силами и «противником», передает Fars.
Под огнем оказались торговые зоны.
Агентство со ссылкой на израильский источник отмечает, что ЦАХАЛ не имеет никакого отношения к атаке. Другие источники Fars утверждают, что причал атаковали истребители ОАЭ.
Вечером 4 мая власти ОАЭ сообщали об атаке на нефтяную инфраструктуру в эмирате Эль-Фуджейра, где произошел крупный пожар, а также о возгорании в порту. По данным минобороны страны, силы ПВО перехватывали ракеты и беспилотники.
Перед этим в тот же день ОАЭ обвинили Иран в атаке на нефтяной танкер ADNOC в Ормузском проливе. В МИДе страны назвали инцидент «серьезным нарушением международного морского права».
6 мая Иран отверг обвинения в нанесении ракетных ударов по территории ОАЭ. Оборонительные действия вооруженных сил Ирана в этот период были ориентированы исключительно на устранение злонамеренных действий США, заявили в иранском МИДе.