Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,915-0,32%ARSA7,68-2,17%CHKZ16 250-0,61%IMOEX2 608,28-0,27%RTSI1 101,14-0,27%RGBI119,29-0,11%RGBITR780-0,07%
Главная / Политика /

Лавров: Европа призывает повторить опыт Гитлера

Ведомости

В европейских странах призывают повторить политику времен Адольфа Гитлера и готовят новое нападение на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время церемонии возложения цветов к мемориальным доскам дипломатов в здании МИДа, передают «Известия».

«Особо изумляет – наверное, надо какое-то другое слово подобрать – то, что делает Германия. Канцлер Мерц неоднократно после своего прихода на этот пост громогласно заявлял, что одной из его главных целей является сделать так, чтобы Германия вновь обладала самой сильной армией в Европе. Ну, я думаю тут даже нет нужды объяснять, какой смысл таится в этой фразе», – сказал министр.

Выступая на церемонии, Лавров отметил, что, по его мнению, нацизм вновь «поднимает голову», а западные государства перестали придерживаться принципов, закрепленных по итогам Второй мировой войны. Министр подчеркнул, что Россия продолжает соблюдать исторические договоренности, тогда как западные страны действуют «прямо противоположно» ранее подписанным документам. В завершение Лавров заявил, что российская дипломатия в нынешних условиях сосредоточена на защите национальных интересов страны на международной арене.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте