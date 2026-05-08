Лавров: Европа призывает повторить опыт Гитлера
В европейских странах призывают повторить политику времен Адольфа Гитлера и готовят новое нападение на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время церемонии возложения цветов к мемориальным доскам дипломатов в здании МИДа, передают «Известия».
«Особо изумляет – наверное, надо какое-то другое слово подобрать – то, что делает Германия. Канцлер Мерц неоднократно после своего прихода на этот пост громогласно заявлял, что одной из его главных целей является сделать так, чтобы Германия вновь обладала самой сильной армией в Европе. Ну, я думаю тут даже нет нужды объяснять, какой смысл таится в этой фразе», – сказал министр.
Выступая на церемонии, Лавров отметил, что, по его мнению, нацизм вновь «поднимает голову», а западные государства перестали придерживаться принципов, закрепленных по итогам Второй мировой войны. Министр подчеркнул, что Россия продолжает соблюдать исторические договоренности, тогда как западные страны действуют «прямо противоположно» ранее подписанным документам. В завершение Лавров заявил, что российская дипломатия в нынешних условиях сосредоточена на защите национальных интересов страны на международной арене.