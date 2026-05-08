Путин вручит орден Жукова президентскому полку

Президент РФ Владимир Путин проведет церемонию вручения ордена Жукова президентскому полку по случаю юбилея 90 лет службе коменданта Московского Кремля ФСО России. Об этом сообщает пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Церемония пройдет в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале.

Также во второй половине дня президент проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Кроме того, у президента запланировано несколько непубличных рабочих встреч. Вечером Путин проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая проводится в формате обеда.

7 мая помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин 9 мая проведет ряд двусторонних встреч. В частности, ожидаются встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, султаном Малайзии Ибрагимом, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, руководством Республики Сербской, а также представителями Абхазии и Южной Осетии.

С Лукашенко российский президент обсудит двусторонние отношения, а также международную и региональную повестку.

