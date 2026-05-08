Мерц не упомянул роль СССР в поздравлении с днем освобождения от нацизма
Канцлер Германии Фридрих Мерц, поздравляя граждан страны с годовщиной освобождения от нацизма, не упомянул решающую роль СССР в победе над гитлеровской Германией.
«8 мая 1945 г. принесло освобождение – миллионам людей, Германии и Европе. Эта дата напоминает нам никогда не забывать, к чему может привести ненависть», – написал Мерц в соцсети Х. Он также подчеркнул, что эта дата «обязывает отстаивать свободную, демократическую и основанную на солидарности Германию в сильной Европе».
В комментариях под постом пользователи напомнили канцлеру, что СССР освободил Германию и Европу от фашистских сил.
6 мая посольство России в Берлине потребовало от властей ФРГ отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая российской и советской символики у мемориалов советским воинам.
По решению берлинских властей на мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове в дни празднования годовщины Победы запрещено использовать флаги России и Белоруссии, георгиевские ленты, Знамя Победы, флаг и герб СССР, элементы исторической военной формы, а также исполнять советские военные песни и марши.