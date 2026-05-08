Токаев прибыл в Москву в преддверии Дня Победы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил ТАСС.

Пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров писал, что в рамках визита Токаева у него запланирована отдельная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита российского лидера в Казахстан в конце мая.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что на 9 Мая в Москву также прибудут президенты Абхазии Бадра Гунба, Лаоса – Тхонглун Сисулит, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководство Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном, а также бывший глава республики Милорад Додик. Кроме того, Москву посетят премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле 9 мая будет проведен прием в честь глав делегаций иностранных государств, которые прилетели в Москву для участия в параде Победы. По его словам, прием не будет отличаться от подобных мероприятий, проведенных в прошлые годы.

