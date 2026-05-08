Токаев прибыл в Москву в преддверии Дня Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле 9 мая будет проведен прием в честь глав делегаций иностранных государств, которые прилетели в Москву для участия в параде Победы. По его словам, прием не будет отличаться от подобных мероприятий, проведенных в прошлые годы.