Трамп допустил отправку переговорщиков в Москву

Трамп допустил отправку переговорщиков в МосквуОн заявил, что лично просил президентов России и Украины о временном перемирии на 9 мая
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить переговорщиков в Москву для содействия процессу урегулирования на Украине. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов.
По словам американского лидера, такой шаг возможен при условии, что он будет способствовать достижению результата. «Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это», – сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, президент США высказался в поддержку идеи продления режима прекращения огня между Россией и Украиной. «Думаю, что все довольны. Посмотрим, что произойдет дальше», – отметил он.
8 мая президент США в своей социальной сети Truth Social анонсировал трехдневное перемирие между Россией и Украиной. Режим прекращения огня будет действовать 9, 10 и 11 мая. Трамп рассказал также, что лично просил президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского заключить временное перемирие.
Путин принял решение о прекращении огня с 00:00 8 мая и до 10 мая. Минобороны информировало, что на этот период будут прекращены удары ракетными войсками и артиллерией, оружием большой дальности, беспилотниками по местам дислокации ВСУ и украинской инфраструктуре. Зеленский заявил, что Украина будет придерживаться перемирия 9 мая, если это будет делать и Россия.